Hettstedt soll zum Jubiläum bunt werden

Hettstedt - Der Verein Kunstzuckerhut in Hettstedt ruft zu einem Graffiti-Wettbewerb auf. Entstanden ist die Idee im Rahmen des diesjährigen Stadtjubiläums. Hettstedts erste urkundliche Erwähnung hat sich am 2. Juli zum 975. Mal gejährt. Aus diesem Anlass seien Motive mit dem Bezug zur Geschichte, dem Namenszug oder markanten Gebäuden in Hettstedt ideal, teilt Andreas Lieding, Vorsitzender des Vereins, mit.

