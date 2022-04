„Hettstedt erblüht“ lockt mit digitaler Schnitzeljagd, Musik und vielem mehr

Das Rathaus in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Zwei Jahre mussten die Händler und Bürger in Hettstedt auf das fast schon traditionelle „Hettstedt erblüht“ verzichten. Am kommenden Samstag, 30. April, ist es aber wieder so weit. Die Innenstadtgemeinschaft Hettstedt und der Heimatverein gestalten von 10 bis 16.30 Uhr gemeinsam den Frühjahrsauftakt im Zentrum der Stadt.