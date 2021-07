Helmholtz-Gruppe „Pro Baum“ Hettstedt organisiert Festwoche zu Helmholtz’ Geburtstag

Hettstedt/MZ - Die Helmholtz-Gruppe „Pro Baum“ Hettstedt organisiert mit Mitgliedern der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald eine Festwoche anlässlich des 200. Geburtstages von Hermann von Helmholtz, die vom 30. August bis zum 5. September stattfinden soll. Wie Peter Hans Jürgen Frobel, Vorsitzender der Helmholtz-Gruppe „Pro Baum“ Hettstedt, mitteilte, sei die Idee hierfür bereits seit gut einem Jahr gereift, nun laufe die Feinplanung.

Symbolische Überreichung eines goldenen Spatens

Insgesamt soll es im Rahmen der Festwoche vier Schwerpunkte geben, erklärte Frobel. Den Höhepunkt bildet dabei die Festveranstaltung am 31. August, dem Geburtstag Helmhotz’. Sie soll in der Kirchengemeinde in Hettstedt stattfinden und ist für geladene Gäste sowie externe Interessenten bestimmt. Laut Frobel soll ein Festredner zu Fragen des Umwelt- und Naturschutzes referieren.

Weiterhin soll in der Festwoche symbolisch ein goldener Spaten überreicht werden - und zwar an die Firma, die den Außenbereich der Ganztagsschule Anne Frank in Hettstedt gestaltet hat. Hier seien mehr als 40 Bäume neu gepflanzt worden, dies solle mit dem symbolischen Überreichen des Spatens honoriert werden, so Frobel.

Außerdem sollen in der Festwoche insgesamt zwölf Eichen in verschiedenen Ortschaften in und um die Kupferstadt gepflanzt werden. Die Bäume werden von „Pro Baum“ gesponsert. Konkret nannte Frobel hierbei Ritterode, Großörner, Alterode, Abberode, Thondorf und Hettstedt selbst - die Planungen hierzu seien jedoch noch im Gange. Ursprünglich habe man geplant, Roteichen zu pflanzen. Da hierfür jedoch eine Genehmigung des Landesverwaltungsamtes notwendig sei, werde man teils auf eine andere Eichenart ausweichen.

Festwoche zu Ehren von Hermann von Helmholtz

Vierter Schwerpunkt im Zuge der Festwoche soll eine Exkursion nach Berlin sein. Dort werde man am Denkmal Helmholtz’ direkt an der Humboldt-Universität ein Blumengebinde niederlegen, kündigte Frobel an. Zudem soll das Stadtschloss besichtigt werden.

Frobel, der zusammen mit Mitarbeiterin Kerstin Köhler das Büro von „Pro Baum“ in Hettstedt betreibt, erklärte, Hermann von Helmholtz sei einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler. Er habe unter anderem den Energieerhaltungssatz formuliert, zudem die Theorie zur Farbwahrnehmung im Auge entwickelt. Außerdem habe er sich in vielen Projekten mit der Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Natur auseinandergesetzt mit dem Ziel, die Lebensgrundlage auf der Erde zu sichern. „Das ist aktueller denn je“, erklärte Frobel.