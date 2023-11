Spannend wie ein Krimi: Klaus Büchel hat die Überlieferung zum Bau eines umweltfreundlichen Wasserwerkes in Gorenzen aufgeschrieben - in Mundart. Was damals passiert sein soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gorenzen/Pölsfeld/MZ. - Ein hoch in den Himmel ragender Mast mit einem Windrad als Teil eines Wasserwerkes – dieses Motiv auf einer in der MZ veröffentlichten historischen Ansichtskarte von 1911 zog die ganze Aufmerksamkeit von Klaus Büchel auf sich. „Beim Anschauen der Windturbine in Gorenzen ist mir eine alte, in Pölsfeld überlieferte Geschichte eingefallen“, sagt er. Und es ist nicht etwa irgendeine Geschichte. Büchel hat sie selbst vor einiger Zeit aufgeschrieben.