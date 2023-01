Im Interview spricht Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert über die Herausforderungen des vergangenen Jahres und gibt einen Ausblick auf die Pläne der Kommune in 2023.

Bereits 2022 wurden in der St.-Jakobistraße und den angrenzenden Nebenstraßen neue Leitungen verlegt. 2023 gehen die Arbeiten weiter.

Hettstedt/MZ - Das neue Jahr ist bereits ein paar Tage alt. Zeit, zu schauen, was 2023 in der Stadt Hettstedt geplant ist, aber auch einen Blick zurück in das alte Jahr zu werfen. Mit Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) sprach MZ-Reporterin Tina Edler über die Bilanz und den Ausblick.