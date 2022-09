Haus „Am Roßberg“ Im Annaröder Waldcafé geht es nach zweijähriger Schließung mit neuem Pächter weiter

Nach zweijähriger Schließung geht es im traditionsreichen Haus am Roßberg in Annarode weiter. Waldcafé-Pächter Enzo Kupfer übernimmt die Regie. Was er konkret geplant hat.