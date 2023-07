Die Vollsperrung im kleinen Ort in Gerbstedt hat Folgen. Die Bauern müssen große Umwege fahren. Sonst klappte die Kommunikation über Bauvorhaben. Was ist diesmal schiefgegangen?

Adendorf/MZ - - Die Monate Juni bis August bedeuten für den Bauern Horst Beier aus Adendorf genauso wie für alle Landwirte in Mansfeld-Südharz Hochsaison. Rund um das Dörfchen Adendorf in der Einheitsgemeinde Gerbstedt ist das Getreide gut bewachsen und wartet nur darauf, abgeerntet zu werden. Das wird für Landwirt Beier aber in diesem Jahr ein Problem. Ursache ist die Baustelle an der L 158 Thalbachbrücke bis zur Ortsdurchfahrt Adendorf. Das Bauvorhaben beschert Beier von der Adendorfer Agrargenossenschaft enorme Umwege für die großen Fahrzeuge, und zwar während der gesamten Erntezeit. Auf diesen Umstand einstellen konnte sich der Betrieb aber nicht.