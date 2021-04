Hartwig und Döring treten zur Stichwahl an

Gerbstedt

Bei der Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Gerbstedt kommt es zu einer Stichwahl zwischen Ulf Döring (CDU) und dem abgewählten Bürgermeister Bernd Hartwig (parteilos). Im ersten Wahlgang am Sonntag konnte keiner der insgesamt sechs Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen einfahren. CDU-Mann Ulf Döring, der auch von der SPD nominiert wurde, kam auf 36,18 Prozent der Stimmen. Hartwig, der im Januar nach nur zehn Monaten im Amt abgewählt worden war und erneut zur Wahl angetreten ist, erhielt 24,13 Prozent der Stimmen. Harald Oster (FDP), der in Gerbstedt als unabhängiger Kandidat ins Rennen gegangen war, kam auf 16,48 Prozent. Die Wahlbeteiligung in der Einheitsgemeinde lag bei 57,1 Prozent. Rund ein Drittel der Wähler stimmte per Briefwahl ab. Die Stichwahl zwischen Döring und Hartwig findet am 25. April statt. (mz/Felix Fahnert)