Haben Parteien in Hettstedt zu viele Plakate aufgehängt?

Das Rathaus in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Nach der Entscheidung der Hettstedter Stadtverwaltung, hohe Gebühren für das Aufhängen von Wahlplakaten zurückzuzahlen, gibt es eine weitere Entwicklung rund um das Plakatieren. Offenbar haben einige Parteien sich nicht an die Auflagen gehalten und in Hettstedt zu viele Wahlplakate aufgehängt beziehungsweise diese nicht korrekt markiert. In der Kupferstadt sind pro Partei bei einer Wahl maximal 50 Plakate erlaubt.