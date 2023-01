Großbrände beschäftigen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Sandersleben

Sandersleben/MZ - 31 Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr Sandersleben (Anhalt) im Jahr 2022 absolviert. „Der Großteil davon waren Brände“, sagt Sebastian Böhmelt, stellvertretender Ortswehrleiter. Um genau zu sein 18 Stück. Am meisten in Erinnerung geblieben ist bei allen der Einsatz an der ehemaligen Stadthalle in Sandersleben im Mai des vergangenen Jahres. Über 80 Feuerwehrleute aus dem Arnsteiner Ortsteil und den umliegenden Orten und Kommunen waren dort im Einsatz, um den Flammen Herr zu werden.

