Grausiger Fund: Toter Hund in Wohnviertel abgelegt - Unverständnis über Reaktion der Behörden

Eine Anwohnerin hat in Hettstedt einen Hundekadaver in einer Tüte entdeckt. Nicht nur der Fall selbst, sondern auch der Umgang der Behörden damit, sorgt bei den Bürgern für Unverständnis.

In der Ziervogelstraße, Ecke Sophienplatz in Hettstedt ist der tote Hund gefunden worden.

Hettstedt/MZ - In Hettstedt sorgt derzeit der Fall eines toten Hundes für Aufsehen. Das Tier wurde vor einigen Tagen von Anwohnern in der Ziervogelstraße, Ecke Sophienplatz entdeckt und lag mit Leine und Geschirr bekleidet in einer Tüte. Ein grausiger und unwürdiger Umgang mit des Menschen bester Freund. Findet auch Anja Schmelzer, die eine derjenigen ist, die den Hund entdeckte und das Ganze öffentlich machte. Dabei ist sie auch über den Umgang der Behörden mit Fall entsetzt.