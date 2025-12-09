Am Morgen des 30. November schlug eine Graugussleitung in der Mansfelder Straße in Hettstedt leck - noch am gleichen Tag hatten alle betroffenen Haushalte wieder Trinkwasser. Jetzt wird der Schaden repariert.

Graugussleitung in der Mansfelder Straße geplatzt - jetzt wird der Schaden repariert

Die Bagger sind zugange in der Mansfelder Straße.

Hettstedt/MZ - Ein Wasserrohrbruch in der Mansfelder Straße in Hettstedt überraschte Anwohner in den frühen Morgenstunden des 30. November. Und den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke, der 6.45 Uhr alarmiert wurde. Eine alte Graugussleitung war, wie sich herausstellte, leck geschlagen. Etwa 300 Kubikmeter Trinkwasser liefen aus.