Gibt es in Hettstedt eine Chance für die zurückgebauten Fußgängerüberwege?

Hettstedt/MZ - In der Diskussion um die Fußgängerüberwege in der Fichtestraße und der Feuerbachstraße in Hettstedt folgt nun ein offizieller Gesprächstermin. Die Stadtverwaltung wird sich am 17. August mit Mitarbeitern des Straßenverkehrsamts des Landkreises treffen, informiert Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) auf Nachfrage der MZ. Die Stadtverwaltung wird dann das Anliegen der Stadträte, die beiden Fußgängerüberwege wieder herzustellen, mit der Behörde besprechen.

Zur Erinnerung: Im Frühjahr waren die beiden Überquerungen zurückgebaut worden. Eine Verkehrsschau, die die Straßenbaubehörde des Landkreises und die Polizei durchgeführt hatten, ergab, dass die Fußgängerüberwege nicht mehr den aktuellen Richtlinien entsprachen. Außerdem seien Fußgängerüberwege in Tempo-30-Zonen entbehrlich, die Überquerung in der Fichtestraße, die sich nahe der Stadtbibliothek befand, wenig frequentiert gewesen und die in der Feuerbachstraße endete in einer Grundstückseinfahrt zum NP-Markt, wurden weitere Gründe aufgeführt.

Antrag auf Wiederherstellung der Fußgängerüberwege in Hettstedt

In den Reihen der Stadträte regte sich gegen den Rückbau und die Begründungen aber Widerstand. Wenn im kommenden Schuljahr die frisch sanierte Novalisschule wieder ihren Betrieb voll aufnimmt, sei der Fußgängerüberweg in der Fichtestraße die einzig sichere Überquerung für die Schulkinder, erklärte Stefan Gebhardt (Die Linke) im Stadtrat dazu. Der Fußgängerüberweg in der Feuerbachstraße wiederum dient vor allem auch älteren Menschen auf dem Weg zum NP-Markt.

Die Linksfraktion hatte deswegen einen Antrag in die Gremiumsrunde eingebracht, demnach die beiden Überquerungen wieder ihrem ursprünglichen Zweck zurückgeführt werden sollen. Dem Antrag stimmten die Stadträte auch mehrheitlich zu. Allerdings musste er zuvor noch geändert und aus dem Auftrag eine Bitte werden, denn die Errichtung oder der Abbau der Fußgängerüberwege gehört nicht zum Wirkungskreis der Stadt Hettstedt. Zuständig ist die Straßenverkehrsbehörde und damit der Landkreis. Weswegen nun der neue Gesprächstermin in Hettstedt folgt.