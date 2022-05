Gesundheitspreis „Gesund aufwachsen“: Drei Projekte aus Hettstedt ausgezeichnet

„Gesundheit hat viele Facetten. Auch in diesem Jahr zeigen die prämierten Projekte, dass zum gesunden Aufwachsen in der Stadt unterschiedliche Akteure auf ihre Art und Weise beitragen können“, lobte Bürgermeister Dirk Fuhlert die Angebote.

Das Rathaus in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Es ist ein hehres Ziel: Bis zum Jahr 2030 will Hettstedt die kinder- und jugendfreundlichste Kommune in Sachsen-Anhalt werden. Eine der Initiativen, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll, ist der Gesundheitspreis „Gesund aufwachsen“, den die Stadt gemeinsam mit der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG) bereits zum vierten Mal ausgelobt hat. Am 28. April wurde nun der Preis verliehen.