Geschäftsmann aus Friesdorf zum „Partner der Feuerwehr“ ernannt

Sascha Rader wurde in den Mansfelder Stadtrat eingeladen und erlebte dort eine Überraschung.

Friesdorf/MZ - Als Kind und Jugendlicher hatte Sascha Rader keinerlei Berührungspunkte mit der Feuerwehr. Mit dem großen Hochwasser 2007 wurde das anders. „Ich habe damals mit geholfen, Sandsäcke zu füllen“, erinnert sich der Friesdorfer. In der Folge trat er in die Feuerwehr ein. Seitdem ist das Leben des heute 43-Jährigen eng mit diesem ehrenamtlichen Engagement verknüpft, das bis in seine berufliche Tätigkeit ausstrahlt.

Für seine Aktivitäten wurde er jetzt mit der Plakette als „Partner der Feuerwehr“ im Mansfelder Stadtrat geehrt. Dort wurde ihm die Auszeichnung des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt übergeben. Als Rader mit dem Friesdorfer Wehrleiter Axel Trautmann zur Beratung fuhr, ahnte er nicht, dass die Sitzung gleich zu Beginn eine Überraschung für ihn bereit hält.

Feuerwehrmitglied sichert Tagesbereitschaft ab

„Er hatte mir nur gesagt, dass es in der Versammlung um die Feuerwehr gehen soll. Mehr wusste ich nicht“, erzählt der junge Mann. Doch dann wurde er aus den Zuschauerreihen nach vorn zum Präsidium gebeten. Bürgermeister Andreas Koch, Stadtwehrleiter Ralf Müller und Mansfelds Ortswehrleiter Michael Sommer dankten ihm für seinen Einsatz und das auch gleich aus mehreren Gründen. Als Gruppenführer und stellvertretender Wehrleiter würde er eine wichtige Arbeit leisten, hieß es.

Hervorgehoben wurde während der Auszeichnung auch, dass der Chef eines ortsansässigen Online-Handels für Autozubehör helfe, die Tagesbereitschaft der Feuerwehr abzusichern. Rader stellt zudem sein Firmenfahrzeug bereit, wenn beispielsweise Mitglieder der Feuerwehr zu Ausscheiden und Wettkämpfen fahren.

Die Überraschung war gelungen - allerdings fühlte sich Rader nicht ganz wohl in seiner Haut, als ihm im Stadtrat die gesamte Aufmerksamkeit zuteil wurde. „Grundsätzlich stehe ich nicht gern in der Öffentlichkeit, ich bin lieber im Hintergrund“, erklärt er hinterher.

Weitere Mitstreiter gesucht

Rader würde sich freuen, wenn die Feuerwehr neue Mitstreiter in ihrer Mitte begrüßen könnte: „Jeder möchte doch auch, dass schnell Hilfe kommt, wenn man in Not geraten ist.“ Dafür brauche es noch weitere Mitglieder. Rader spricht von einer eingeschworenen Gemeinschaft, die sich gut verstehe.

Sohn Luis, so glaubt Rader, könnte eines Tages in seine Fußstapfen treten. Denn kaum ein Tag vergeht, an dem der Vierjährige nicht stolz seinen Kinderfeuerwehrhelm trägt.

Die Plakette „Partner der Feuerwehr“ will Rader gut sichtbar am Eingang des Firmengebäudes befestigen. Das wird aber nicht sofort geschehen: „Dach und Fassade sollen im März erneuert werden, danach bringe ich das Schild an.“