Gerbstedter löst in Görsbach schweren Unfall mit drei Motorradfahrern aus

Ein Mann aus Mansfeld-Südharz ist in Görsbach aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und hat dabei eine Gruppe von Motorradfahrern erfasst.

Görsbach/MZ/ - Ein Unfall, bei dem drei Motorradfahrer verletzt wurden, hat sich Nachmittag des 30. Juli auf der früheren B 80 in Görsbach (Kreis Nordhausen) ereignet. Ein 71-jähriger Mann, der aus Gerbstedt in MSH stammt, war aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, teilte die Nordhäuser Polizei am Montag mit.