Geht der Trend in Mansfeld-Südharz auch zum Ortsvorsteher?

Demokratie in den Kommunen

Mansfeld/MZ - Der voraussichtliche Wahltermin für die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 9. Juni 2024 muss vom Landtag noch bestätigt werden. Die damit verbundenen Ortschaftsratswahlen sind trotzdem schon ein Thema in der Einheitsgemeinde

Stadt Mansfeld. Hauptamtsleiter Marco Sommer zufolge geht es um die Frage, ob in den elf Ortsteilen der Kommune ausreichend Bewerber für die ehrenamtliche Mitarbeit gefunden werden.