Gedenkstein für die Geschwister Scholl kehrt auf den Schulhof zurück

Die Steinplatte zum Gedenken an die Geschwister Scholl erhält wieder einen Platz auf dem Schulhof der Grundschule in Sandersleben.

Das Denkmal für die Geschwister-Scholl an der Grundschule in Sandersleben

Sandersleben

Pünktlich zum 36. Jahrestag soll die Steinplatte zum Gedenken an die Geschwister Scholl wieder ihren angestammten Platz auf dem Schulhof der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Sandersleben erhalten. Am 23. April 1985 wurde die massive Platte erstmals aufgestellt, um die Namensträgern der Schule zu ehren. Als 2018 der Pausenhof um- und neugestaltet wurde, wurde das steinerne Gedenken entfernt und fristete seitdem ein Dasein im Keller.

Im vergangenen Jahr reifte die Idee, dem Gedenkstein wieder einen Platz auf dem Schulhof zu geben. Ursprünglich sollte die Platte nur im Boden eingelassen werden. Doch bei der Planung kamen auch Informationen über eine Zeitkapsel, die 1985 der Platte beigelegt wurde, zutage. Darin enthalten war ein Schriftstück über die Fertigung und Aufstellung des Denkmals sowie eine Verpflichtung der Pioniere und FDJler der Schule, das Andenken der Geschwister Scholl zu wahren und zu ehren. „Wir wollen die Verpflichtung von damals aufrechterhalten und ebenfalls eine Zeitkapsel hinzufügen“, sagt Janet Klaus, Bauamtsleiterin der Stadt Arnstein. Dem Denkmal soll deswegen - wie auch 1985 bei der Errichtung - ein entsprechender Platz an der Schulmauer gegeben werden. Für die Arbeiten hat das Bauamt den Steinmetzbetrieb Voigt aus Mansfeld beauftragt. Und das aus gutem Grund: „Die Firma war es auch, die die Platte damals gefertigt und aufgestellt hat“, sagt Klaus. (mz/Tina Edler)