Am 9. November – anlässlich der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht – wird die neue Gedenkstätte um 15 Uhr eingeweiht. Die Zwölftklässler des Religionskurses des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums werden, wie auch in den vergangenen Jahren auf dem jüdischen Friedhof in Sandersleben, dazu das Programm veranstalten.

Sandersleben/MZ. - So langsam nimmt der Gedenkort am Kiethof in Sandersleben (Anhalt) Form an und die ersten Wegstücke sind gepflastert. Auf der rund 435 Quadratmeter großen Fläche entsteht, durch Initiative und Unterstützung von Bürgern, eine Gedenkstätte für die ehemalige Synagoge, die sich an eben jener Stelle befand. 1938 wurde diese in der Reichspogromnacht geplündert, in Brand gesteckt und später abgerissen. Bis heute zeugte nichts mehr vom einstigen Bethaus.