Bei zwei Feuern in einer Hettstedter Kleingartenanlage ist am Dienstagabend ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden. Was bisher dazu bekannt ist.

Ein Feuerwehrwehrmann an einem Eindatzfahrzeug. Auch bei den Bränden in Hettstedt war die Feuerwehr im Einsatz.

Hettstedt - Bei zwei Feuern in der Hettstedter Gartenanlage „Trotzwiese“ ist am Dienstagabend ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen auf Anfrage mitteilte, waren die Brände gegen 21.10 Uhr in einem gemauerten Gartenhäuschen und einem hölzernen Geräteschuppen ausgebrochen, die etwa 200 Meter von einander entfernt liegen. Die Feuerwehr löschte.

Der Gesamtschaden, den das Feuer anrichtete, soll etwa 10.000 Euro betragen. Zur Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben. „Die Untersuchung des Brandorts wird heute erfolgen“, sagte Polizeisprecher Alexander Junghans. Möglicherweise sind die Feuer mutwillig gelegt worden.