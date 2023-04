Ein Mann fällt vom Gehweg auf eine Straße in Mansfeld. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Fußgänger wird in Mansfeld von einem Auto angefahren

Ein Unfall ereignete sich in der Friedrichstraße in Mansfeld.

Mansfeld/MZ - Ein Fußgänger ist von einem Auto in der Friedrichstraße in Mansfeld angefahren worden. Nach Informationen der Polizei soll der Mann am vergangenen Samstagabend gegen 20.30 Uhr plötzlich vom Fußweg auf die Fahrbahn gefallen sein. Bei der Kollision mit dem Pkw wurde der Mann schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden. Er brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.