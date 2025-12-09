Die Stadt Arnstein bewirbt sich um Fördermittel beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Gleichzeitig übergibt der Förderverein Waldbad Alterode nach 28 Jahren die Betriebsführung. Warum Verein und Stadt diesen Schritt gemeinsam gehen?

Fünf-Millionen-Investition und Betriebswechsel: Das ändert sich im Waldbad Alterode ab 2026

Das Waldbad Alterode, das zur Einheitsgemeinde Stadt Arnstein gehört, soll für über fünf Millionen Euro saniert werden.

Alterode/MZ - Zum dritten Mal wagt die Stadt Arnstein den Schritt und schickt ihr Waldbad ins Rennen um Fördermittel. Die Einheitsgemeinde wird ihr Konzept zur Badsanierung beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ einreichen. Der Stadtrat hat einem entsprechenden Beschluss zugestimmt.