Führt Mansfeld eine Satzung zur Beseitigung von Regenwasser ein?

Stadträte kritisieren die Forderung der Kommunalaufsicht des Landkreises Mansfeld-Südharz. Verwaltung will im nächsten Jahr den Kanalbestand erfassen.

Mansfeld/MZ - Die finanzielle Situation der Stadt Mansfeld bleibt angespannt. Das machte Kämmerin Marika Vondran vor den Abstimmungen über das Konzept zur Haushaltskonsolidierung und den Haushaltsplan für das kommende Jahr im Stadtrat deutlich.

Die Beschlüsse über künftige Sparmaßnahmen und den Haushalt wurden anschließend einstimmig verabschiedet, obwohl vor der Abstimmung kritische Stimmen aus den Fraktionen laut wurden. Das von der Kommunalaufsicht des Landkreises geforderte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung, mit dem zusätzliche Einnahmen zur Refinanzierung von Krediten erzielt werden sollen, stößt auf Widerstand. Bereits in den Diskussionen des Haupt- und Finanzausschusses waren diese Vorbehalte zur Sprache gekommen.

Ergebnisoffene Untersuchung

Trotzdem: Im Konsolidierungsprogramm ist jetzt eine „ergebnisoffene Prüfung zum Erlass einer Satzung zur Niederschlagswasserbeseitigung oder Übertragung der Aufgabe Regenwasserbeseitigung an einen möglichen Zweckverband“ festgeschrieben.

Vondran zufolge werde sich die Verwaltung damit intern im nächsten Jahr beschäftigen. Eine umfangreiche Datenerhebung zum Kanalvermögen sei erforderlich. „Die Bestandsaufnahme in 15 Ortsteilen wird viel Zeit in Anspruch nehmen“, meinte Stadtratsvorsitzender Hennry Strache (Bürgerfraktion).

Fraktionschef Michael Sommer (Freie Bürger Mitteldeutschland) sprach von einer Frechheit, den Leuten weitere Beiträge aufdrücken zu wollen. Beim Thema Regenwasser sollte der Ball flach gehalten werden, sagte zudem Rainer Stedtler, Ortsbürgermeister in Ritzgerode. Marlitt Wiele, Chefin der FWG-Fraktion, äußerte ebenfalls ihren Unmut über die Kommunalaufsicht, der Stadt eine Satzung zu diktieren. Aus ihrer Sicht werde es schwierig, eine solche Regelung im ländlichen Raum durchzusetzen.

Gestiegene Kosten

Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland) verstand die Kritik der Ratsmitglieder. „Wir kommen um die Diskussion aber nicht herum und schauen, was wir für Anlagen haben“, warb er um Verständnis.

Gestiegene Kosten für Kraftstoff, Baumaterialien oder Dienstleistungen schlagen sich derweil im Haushalt für das kommende Jahr nieder. Deshalb wird es 2022 nicht gelingen, das „Defizit von diesem Jahr nicht zu übersteigen“, wie die Kämmerin der Stadt Mansfeld erklärte. Aber auch aus anderen Gründen ist die finanzielle Situation angespannt. So muss die Stadt mit weniger Zuweisungen auskommen. Sie seien um 135.000 Euro gekürzt worden, nannte Vondran ein Beispiel.

Diese und andere Umstände bleiben nicht ohne Folgen. Das Defizit beträgt im Ergebnishaushalt rund 1,4 Millionen Euro und im Investitionshaushalt rund 1,5 Millionen Euro, wofür nun ein Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro aufgenommen werden soll.

Die finanzielle Situation der Stadt werde auch in den nächsten Jahren nicht besser, befürchtet die Kämmerin. Sie verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf den hohen Instandhaltungsrückstau und hohe Marktpreise. Vondran richtete den Blick auf den geplanten Einsatz eines Klimaschutzmanagers und erneuerbaren Energien. Vielleicht könnten so dauerhaft Einsparungen erzielt werden.