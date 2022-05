Freiwillige Feuerwehr in Heiligenthal feiert 125. Geburtstag: Das ist geplant

Der 125. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr in Heiligenthal fiel Corona zum Opfer. Am Samstag soll das Fest nachgeholt werden.

Heiligenthal/MZ - „Wir sind einfach nur froh, dass wir endlich unser Jubiläum feiern können“, sagt Wehrleiter Michael Behrend. Eigentlich hatte die Freiwillige Feuerwehr von Heiligenthal im vergangenen Jahr ihr 125-jähriges Gründungsfest, doch dieses fiel, wie so vieles andere, der Pandemie zum Opfer. Aber diesen Ehrentag einfach wegfallen lassen, kam weder für die Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr noch für die aktive Wehr in Frage. Und deshalb wird am 28. Mai in Heiligenthal unter dem Slogan „125.1.“ gefeiert.