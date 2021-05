Freies WLAN zum Stadt-Jubiläum

Hettstedt - - „Ende Mai, Anfang Juni wollen wir mit den Arbeiten fertig sein“, sagt Alexander Dobert, stellvertretender Vorsitzender bei Freifunk Harz. Der ehrenamtliche Verein wird in ein paar Wochen kostenloses WLAN im Bereich des Hettstedter Marktplatzes anbieten. Nun gab es den offiziellen Fördermittelbescheid und damit den Startschuss für die Arbeiten.

Die Elektriker sind bereits unter dem Dach des Hettstedter Rathauses am Werkeln. Für den kostenlosen Zugang werden später nämlich das Internet und die Technik des Rathauses genutzt. Freifunk Harz baut zusätzliche Technik auf und installiert weitere Router, um so das Netz für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen, erklärt Dobert das Prozedere.

Lob für die Zusammenarbeit

Seit 2015 gibt es den Verein Freifunk Harz, der vor allem im Landkreis Harz und Mansfeld-Südharz aktiv ist. 2016 rüsteten die Ehrenämtler beispielsweise den Sachsen-Anhalt-Tag in Sangerhausen mit kostenlosem Internet aus. Seit drei Jahren gibt es in Sachse-Anhalt eine Förderung für solche Projekte, von der nun auch Hettstedt profitiert. 17.000 Euro - und damit eine hundertprozentige Förderung - werden vom Land bereitgestellt.

„Aus unserer Sicht ist das hier eine gelungene Konstellation aus Kommune, kommunalen Unternehmen und dem Freifunk-Verein“, sagt Theo Struhkamp, Referatsleiter für Digitale Infrastruktur, Breitbandversorgung, Post und Telekommunikation im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt. Deswegen habe man innerhalb kürzester Zeit - der Antrag aus Hettstedt wurde erst im März eingereicht - den Förderbescheid für das Projekt erstellt, ergänzt Struhkamp.

Entstanden war die Idee zum kostenlosen WLAN im Zuge der Planung für das 975-jährige Stadtjubiläum, das Hettstedt am 2. Juli begeht. An diesem Tag soll dann das Netz im Marktbereich offiziell in Betrieb gehen. Dabei wird es aber nicht bleiben. Im Laufe des Jahres wird Freifunk Harz noch weitere Stellen öffentlich zugänglich machen.

Freies WLAN auch in Freibad und Museum geplant

Ab dem Sommer soll es freies WLAN im Freibad geben und bis zum Ende des Jahres ist dasselbe für das Mansfeld-Museum geplant. Dort müsse durch die Telekom aber noch die notwendige Voraussetzung für den schnellen Anschluss realisiert werden, erklärt Dobert.

Ist das WLAN dann einmal in Betrieb, wird es die Angebote für Besucher des Museums erweitern. QR-Codes an den Ausstellungsstücken sollen künftig über Audio-, Bild- und Videoclips beziehungsweise Texte Informationen zu den Exponaten vermitteln. Es sind kurze Videoclips geplant, die die Bergschmiede in Aktion zeigen, das Herstellen von Holzschuhsohlen dokumentieren oder auch erklären, wie die Abrechnung mit dem Kerbholz erfolgte, zählt Bürgermeister Dirk Fuhlert Beispiele auf.

„Diese medialen Materialien werden aus meiner Sicht das Museumsangebot insgesamt weiter verbessern und gerade Kindern den Zugang zur Historie des Bergbaus und damit der Region erleichtern“, sagt er. (mz)