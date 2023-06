Der Startschuss für die Badesaison in Hettstedt fällt am Samstag um 11 Uhr. Das stand bis vor Kurzem noch auf der Kippe...

Freibad in Hettstedt öffnet am 10. Juni

Hettstedt/MZ/bth - Es schien kurz auf der Kippe zu stehen, aber jetzt steht fest: Das Hettstedter Freibad startet am Samstag, 10. Juni, in die Saison. Auf der Kippe stand die Badöffnung in diesem Jahr durch die Verfügung zum Haushalt der Stadt Hettstedt und der damit einhergehenden Beanstandung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises, so Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos).