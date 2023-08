Frank Fischer tritt als Bürgermeisterkandidat bei der Wahl in Arnstein an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quenstedt/MZ - Zwei Wochen vor dem Bewerbungsende für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Arnstein dreht sich das Kandidatenkarussell noch einmal. Als Dritter in Folge hat Frank Fischer seinen Hut in den Ring geworfen. Am 24. September findet die Wahl statt. Der 59-jährige Fischer aus Quenstedt tritt dann parteilos an.