Förderverein Flamme der Freundschaft in Hettstedt veranstaltet „10. Lauf in den Mai“

Am 16. Mai startet um 14 Uhr der Jubiläumslauf in Hettstedt. Bis 13.45 Uhr sind an diesem Tag noch Anmeldungen vor Ort möglich.

Hettstedt/MZ - „Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freuen wir uns sehr, nunmehr zum Jubiläumslauf einzuladen“, sagt Karin Paul, Mitglied im Förderverein Flamme der Freundschaft in Hettstedt. Und eben jener Verein veranstaltet am 16. Mai den „10. Lauf in den Mai“. Eigentlich stand dieses Jubiläum bereits 2020 auf dem Plan, aber die Corona-Pandemie machte - wie so vielen Dingen - auch diesem Event einen Strich durch die Rechnung. „Es gab letztes Jahr die Überlegung, den Lauf unter Auflagen durchzuführen“, sagt Paul. Aber für die ehrenamtlichen Helfer des Vereins sei das nicht zu stemmen gewesen.