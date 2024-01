Am Samstag, 13. Januar, steigt das Knutfest auf dem Parkplatz hinter dem Feuerwehrdepot in Mansfeld. Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher.

Förderverein der Mansfelder Feuerwehr bereitet Knutfest am Gerätehaus vor

Mansfeld/MZ. - Die Feuerwehrleute der Stadt Mansfeld sind in den zurückliegenden Wochen zwar auch an Einsätzen im Hochwassergebiet beteiligt gewesen, dennoch wollen sie auf eine beliebte Tradition zum Jahresbeginn nicht verzichten. Der Förderverein der Feuerwehr Mansfeld bereitet das Knutfest am Gerätehaus vor.