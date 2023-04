Bald öffnen die Freibäder ihre Türen. Auch in Augsdorf plant der Förderverein viele Aktionen. Darunter ein Zeltlager und ein Seepferdchenschwimmkurs.

Augsdorf/MZ - Nur noch wenige Wochen, dann klettern die Temperaturen wieder so hoch, dass die Freibäder im Landkreis ihre Türen öffnen können. Auch in Augsdorf, in der Einheitsgemeinde Gerbstedt, fiebert man der neuen Badesaison entgegen.