Firmenfahrzeug in Sandersleben während Urlaub gestohlen

Sandersleben/MZ - Unbekannte haben in Sandersleben ein Firmenfahrzeug gestohlen. Wie der Mitarbeiter einer Elektrofirma am Dienstag der Polizei meldete, hatte er das Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz vor seinem Urlaub abgestellt und sei nun verschwunden, und mit ihm mehrere Werkzeuge. Der Schaden wird auf rund 28.000 Euro beziffert, so die Polizei.