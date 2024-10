Wie es ist, wenn ein Drehteam ein paar Wochen lang im sonst beschaulichen Städtchen in Mansfeld-Südharz mit einer ganzen Crew anrückt, um einen 90-Minüter fürs Abendprogramm zu drehen.

Filmdreh in Mansfeld: Ein Blick hinter die Kulissen der „Gerlau Girls“

Mansfeld/MZ. - Gerlau? Von dem fiktiven Städtchen, das es eigentlich nur im Film geben wird, spricht derzeit in Mansfeld wohl fast jeder. Verständlich, denn die Crew von der NFP* neue film produktion GmbH parkt vor dem ehemaligen Einkaufsmarkt in Leimbach und hat quasi das ganze Viertel in Beschlag genommen.