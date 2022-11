Feuerwehr kann Hund aus brenndendem Haus in Annarode retten

Zu mehreren Bränden mussten die Feuerwehren in Mansfeld-Südharz am Wochenende ausrücken. Glücklicher Weise kam niemand zu Schaden.

Annarode/MZ - Zu gleich mehreren Bränden mussten die Feuerwehren in Mansfeld-Südharz ausrücken. In Annarode stand in der Kohlenstraße am Samstag gegen 23 Uhr ein Haus in Flammen.