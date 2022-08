Festkomitee aus Großörner nimmt Stempelstelle ins Visier

Was die Harzer Wandernadel mit dem 1.050. Geburtstag des Mansfelder Ortsteiles im Mansfelder Land zu tun haben könnte.

In der Grundschule in Großörner wächst die nächste Generation des Jubiläumsortes heran.

Grossörner/MZ - Die Idee von Lukas Hennig kam gleich gut an. Wenn in Großörner im nächsten Jahr der 1.050. Geburtstag des Ortes gefeiert wird, sollte es nach Meinung des Leiters des ansässigen Spielmannszuges eine Stempelstelle für die Harzer Wandernadel geben, an der sich die Gäste einen Sonderstempel zum Dorfjubiläum holen können.