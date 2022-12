FC Hettstedt gewinnt Gesundheitspreis mit der Mini-WM

Die Preisträger des fünften Gesundheitspreises: der FC Hettstedt, Entdeckerkita Kolumbus und die Evangelische Grundschule in Hettstedt.

Hettstedt/MZ - Im Rathaus der Kupferstadt tönt Michael Jacksons Hit „Black or White“ durch den Ratssaal. Die Schüler der Ganztagsschule „Anne Frank“ zeigen, was sie im Rahmen des Tanztoleranzprojektes gelernt haben. Mit diesem haben sie sich auf den Gesundheitspreis „Gesund aufwachsen“, den die Stadt Hettstedt gemeinsam mit der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG) bereits zum fünften Mal ausgeschrieben hat, beworben. Am Donnerstagnachmittag fand die Preisverleihung mit großen und kleinen Gästen statt.