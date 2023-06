Thondorf/MZ - Da war Falk Belger schon etwas verwundert. Als er eine halbe Stunde vor Beginn der großen Eröffnung der 1050-Jahr-Feier in Thondorf an den Schenkplatz kam, war er dort nicht der Erste, sondern wurde von einer Traube Menschen erwartet. „Wieso seid ihr denn schon alle da?“, fragte er in die Runde, nichts ahnend von der großen Überraschung: Er erhielt den Blumenstrauß der Woche von der Mitteldeutschen Zeitung.

