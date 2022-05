Fahrzeuge und Gebäude beim Hettstedter Bauhof zerstört

Hettstedt/MZ - „Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich bin schockiert über so viel Sinnlosigkeit und pure Zerstörungswut“, sagt Sven Becker, Leiter des städtischen Bauhofs in Hettstedt. In seiner Stimme schwingen Wut und Ratlosigkeit gleichermaßen mit. Denn am späten Sonntagabend, gegen 23 Uhr, sind mehrere zunächst unbekannte Täter in den Bauhof eingebrochen und haben auf dem Gelände eine Spur der Verwüstung und Zerstörung hinterlassen.