Mann rastet in Hettstedt aus Fahrrad als Wurfgeschoss: 37-Jähriger greift Polizei an und landet in Klinik

Am Freitagmorgen musste die Polizei in der Hettstedter Beethovenstraße einschreiten, da ein Mann für erhebliche Ruhestörung sorgte. Der 37-Jährige griff die Beamten an.