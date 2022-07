Fahndung nach räuberischem Diebstahl in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discountmarkt in der Hecklinger Breite in Hettstedt ermittelt die Polizei gegen einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann und einen etwa zwölfjährigen Jungen. Der Mann soll das Kind, das vermutlich sein Sohn war, und einen schwarzen Rucksack trug, am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr durch die Kasse geschubst habe.

