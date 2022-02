Erste Veranstaltungen im Zuckerhut Hettstedt ausverkauft

Hettstedt/MZ - Im Kunstzuckerhut Hettstedt hat das neue Veranstaltungsjahr erfolgreich begonnen, resümiert Andreas Lieding, Vorsitzender des Zuckerhutvereins. Die Kabarettabende mit Ralph Richter am 8. und 16. März sind bereits jetzt ausverkauft, ebenso der Irische Abend am 18. Februar. „Und die Buchlesung mit Ralf Gertke war ein voller Erfolg. Es läuft also im Hut und wir hoffen, dass es so weitergeht“, sagt Lieding zufrieden.

