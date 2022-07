Erschließungskosten bedrohen die Existenz der Anwohner des Kornblumenweges in Mansfeld

Widerstand regt sich bei Eigentümern von Flächen im Mansfelder Kornblumenweg. Obwohl sie schon über 25 Jahre dort leben, sollen sie an den Erschließungskosten des Baugebiets beteiligt werden.

Hier soll das neue Baugebiet am Kornblumenweg entstehen.

Mansfeld/MZ - „Das Thema brennt mir gewaltig auf den Nägeln, denn wenn alles so kommt, wie es die Stadt beschlossen hat, dann muss ich 60.000 Euro bezahlen. Das bedeutet für mich Privatinsolvenz“, sagt Heidrun Voigt aus Leimbach. Sie gehört der Interessengemeinschaft „Kornblumenweg“ an und war mit 20 anderen IG-Mitglieder am Montag zur Sitzung des Stadtrates Mansfeld, um die Stadträte auf die Folgen ihrer Beschlüsse aufmerksam zu machen.