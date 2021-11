Ermittlungen gegen 31-Jährigen wegen Brand im Hettstedter Kolpingwerk und Vandalismus in Klinik

Hettstedt/MZ - Der im Zusammenhang mit dem Brand in einem Gewächshaus des Kolpingwerks in Hettstedt festgenommene 31-Jährige, steht im Verdacht, auch für eine weitere Tat verantwortlich zu sein, bestätigt Polizeisprecherin Steffi Schwan auf MZ-Nachfrage. Nachdem in der Nacht zum Sonntag um 2.17 Uhr der Brand gemeldet wurde, ging 2.54 Uhr ein weiterer Notruf aus der Heliosklinik ein.

Bei dem Krankenhaus, das sich in unmittelbarer Nähe zum Kolpingwerk befindet, wurden die Eingangstüren mit Pflastersteinen beworfen. Der 31-Jährige, der aus Thüringen stammen soll, demolierte die Glasschiebetüren so weit, dass er schließlich in das Gebäude eindringen konnte. Dort nahm ihn die vom Klinikpersonal alarmierte Polizei in Empfang und in Gewahrsam. Mittlerweile befindet er sich zur weiteren Behandlung in einer Fachklinik, war von der Polizeisprecherin zu erfahren.

Aufräumarbeiten im Hettstedter Kolpingwerk

Personen wurden bei der Pflastersteinattacke nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe im Klinikum konnten noch nicht gemacht werden. Wohl aber im Kolpingwerk. Dort beläuft sich die erste Schätzung auf 100.00 Euro, sagt Geschäftsführer Markus Feußner. Neben den Zerstörungen durch das Feuer wurden auch rund 40 Glasscheiben eingeworfen und Gartenschläuche zerschnitten. Derzeit laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. „Wir haben das Dach abgedichtet, damit kein weiterer Schaden entsteht“, sagt Feußner. Außerdem soll eine externe Heizung aufgebaut werden, um die Weihnachtssterne im Gewächshaus, die warme Temperaturen benötigen, zu retten. „Was ganz schlimm ist, auch unsere Adventskränze sind weggebrannt“, sagt der Geschäftsführer.

Einschränkungen im Ausbildungsbetrieb gab es aufgrund des Brandes aber nicht, ergänzt Feußner. Für den Bereich Gartenbau wurden Alternativen geschaffen, damit weiter gearbeitet werden konnte. Und auch der eigene Markt im Kolpingwerk, der an den Gartenbereich angrenzt, ist vom Brand nicht betroffen und habe wie gewohnt geöffnet.