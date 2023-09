Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Molmerswende/MZ - Nur noch in Füßlingen geht es hinauf in das Obergeschoss der künftigen Dauerausstellung im sanierten Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswende. Gleich am Treppenaufgang steht ein großes Glasgefäß mit hellblauen Schuhüberziehern. Der neue Boden soll geschont werden, kein Schmutz ins Haus gelangen.