Maskierter raubt Tankstelle in Mansfeld aus - indem er Frau mit Schusswaffe bedroht

Halle (Saale). - Eine Tankstelle ist am späten Sonntagabend in der Eislebenr Straße in Mansfeld überfallen worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach betrat ein maskierter Mann um 22 Uhr das Geschäft und zog vermutlich eine Schusswaffe. Damit habe er eine Angestellte bedroht und die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert, heißt es. Als der Vermummte seine Beute, unter anderen hunderte Euro, an sich genommen hatte, sei er in einem Auto in unbekannte Richtung geflüchtet.

So wird der Mann beschrieben:

1,80 Meter groß

schwarze Maske und Handschuhe

schwarze Winterjacke mit hochgezogener Kapuze

schwarze Hose

gelb-braune Schuhe

schwarze Tasche

deutschsprachig

Die von dem Mann bedrohte Frau sei nicht verletzt worden, so die Polizei.

Nun suchen die Beamten nach Zeugen: Wer kann weitere Informationen zur Tat oder dem maskierten Täter geben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0345/2241291 erbeten.