Eine Schülerzeitungs-AG hat sich an der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt gegründet

„Flurfunk“ - so soll die Schülerzeitung der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt heißen. Wie die Schüler auf die Idee kamen und was so drin steht.

Hettstedt/MZ - Was sind die Themen auf dem Pausenhof? Welche Projekte stehen in der Schule an? Und welche Probleme beschäftigen die Jugend heutzutage? Das, und noch vieles mehr, möchten die Mitglieder der neuen Schülerzeitungs-AG der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt zu Papier bringen. Helene Thamm, Tino Afsin, Marie Fingas, Florian Berger, Ina Neubert, Emily Hermert und Sylvan Kinne sind jene Acht- und Neuntklässler, die den „Flurfunk“, so der Name der Schülerzeitung, ins Leben gerufen haben.