Unbekannte sind in der Nacht in eine Kindertagesstätte in Alterode eingebrochen.

Alterode/MZ. - In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in eine Kita in Alterode eingebrochen. Ob die Täter, die die Räume durchsucht haben, etwas gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt, so die Polizei.