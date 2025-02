Die Fleischerei Schubach wurde als einer der besten Ausbildungsbetriebe im Handwerk 2024 ausgezeichnet. Was die Lehre dort in Heiligenthal so besonders macht.

Ehrung für den Ausbildungsbetrieb: Was die Fleischerei in Heiligenthal so besonders macht

Inhaber Jens Schubach in seiner Fleischerei in Heiligenthal.

Heiligenthal/MZ. - Jens Schubach (48) wusste schon immer, welchen Beruf er ergreifen wollte. „Wenn ich in der Schule gefragt wurde, was ich später machen will, habe ich immer gesagt: Fleischer.“ Nun wurde der Familienbetrieb von der Handwerkskammer Halle als einer von sieben Top-Ausbildungsbetrieben im Handwerk ausgezeichnet.

„Es gab noch nie einen Tag, an dem ich mich mit meinem Vater gestritten habe. Bei uns geht es nicht um Hierarchien, sondern um das beste Ergebnis. Egal, wer den Vorschlag macht“, sagt Schubach, der die Firma zusammen mit seinem Vater schon seit 25 Jahren führt.

Engagement für den Ausbildungsberuf zählt mehr als das Zeugnis

Wem der Anblick von rohem Fleisch nichts ausmacht und wer mit Zahlen umgehen kann, der kann seine dreijährige Ausbildung bei Schubach in Heiligenthal beginnen. „Und wenn es beim Rechnen mal klemmt, helfen bei vielen mehr die praktischen Beispiele, als nur vorm Hefter zu sitzen“, meint Schubach.

Bei ihm werde nicht lange gefackelt. „Sie kriegen das Messer in die Hand und dann muss es auch bald losgehen“, meint der Fleischexperte. Die Lehrlinge schauen den erfahrenen Fleischern über die Schulter und lernen, wie sie später selbst Fleisch zerlegen, Wurst machen und Feinkost herstellen.

Sie können auch in andere Betriebe reinschnuppern, um mehr über die Schlachtung zu lernen. Einige Auszubildende haben die Schule abgeschlossen, andere nicht. Viele seien auch Zuhause kaum unterstützt worden. Entscheidend sei, dass sich die Lehrlinge für das Handwerk interessieren würden.

„Wir haben noch nie einen Lehrling abgelehnt“, sagt der Betriebsleiter. Hier zähle nicht, was im Zeugnis stehe, sondern was die Auszubildenden bereit sind, aus sich herausholen. „Viele fühlen sich hier bei uns wohler als in der Schule früher, wo sie viel Ablehnung erfahren haben“, erzählt Schubach.

Fleischerei in Heiligenthal blickt auf lange Tradition zurück

Der Familienbetrieb bildet nicht nur aus, sondern besorgt seinen Lehrlingen auch eine Wohnung. Auf Jobsuche müssen sie sich ebenfalls nicht mehr machen. „Jeden, der bei uns die Lehre abschließt, übernehmen wir“, betont Schubach. Das werde allerdings nicht immer von allen wertgeschätzt.

„Ich habe sechs Wochen lang einem Lehrling hinterher telefoniert. Er ist einfach nicht mehr in die Berufsschule gekommen,“ bedauert der Betriebsleiter. Trotzdem versuche Schubach, für jeden den richtigen Platz zu finden. „Wir setzen jeden so ein, dass derjenige auch Erfolg haben kann, in dem, was er macht“, sagt er. Manche bleiben dem Betrieb nach der Ausbildung lange erhalten. „Die Betriebsältesten sind meine Lehrlinge“, verrät Schubach.

Und auch die seit 100 Jahren bestehende Tradition, dass das Geschäft von Generation zu Generation weitergetragen wird, bleibt bestehen. Seine Tochter ist bereits mit in der Fleischerei an Bord, sein Sohn macht gerade seine Ausbildung in Brandenburg. Damit blickt Schubach zuversichtlich in die Zukunft: „Ich hoffe, dass mein Sohn frischen Wind hereinbringt und jüngere Menschen heranzieht, wo ich keinen Zugriff mehr zu habe.“