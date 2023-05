Sabine Zinke geht als Verkäuferin im Walbecker Dorfladen in den Ruhestand. Damit schließt das Geschäft auch endgültig.

Ehemalige Verkäuferinnen erinnern sich an ihre Zeit im Walbecker Dorfladen

Die letzten Einkäufe gehen über die Theke: Am 12. Mai geht Verkäuferin Sabine Zinke (re.) in den Ruhestand, dann schließt der Walbecker Dorfladen.

Walbeck/MZ - „Wenn eine von uns Geburtstag hatte, dann haben wir für eine halbe Stunde den Laden zu gemacht und das Schild ’Warenannahme’ an die Tür gehangen. Dann konnten wir zusammen anstoßen und Kuchen essen. Bis der Chef um die Ecke kam und auf die Uhr gezeigt hat“, erzählt Sabine Zinke und stimmt mit den anderen Frauen in ein herzhaft, lautes Lachen ein. Die Frauen stehen im Dorfladen in Walbeck.