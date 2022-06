Edelweiß Arnstedt steigt aus der Verbandsliga ab

Jeden Zentimeter Platz beackterten die Arnstedter (schwarze Trikots). Am Ende reichte es nicht.

Arnstedt/MZ - Keine 100 Meter entfernt vom Sportplatz in Arnstedt stand am Sonnabend ein großes Festzelt. Hier feierten die Einwohner des Ortes und ihre Gäste traditionell das Pfingstfest mit jeder Menge Ausgelassenheit. Den Fußballern von Edelweiß Arnstedt war dagegen am Sonnabend nun wahrlich nicht nach Feiern zu Mute.