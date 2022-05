Dresden ist eine Nummer zu groß für die Mannschaft des MSV Hettstedt

Im Punktspiel der Tischtennis-Oberliga traten die Spieler des MSV Hettstedt als Außenseiter an. SV Dresden bleibt an der Tabellenspitze.

Alexander Pazdyka (vorn) und Dwaine Schwarzer in Aktion.

Hettstedt/MZ - Robert Roß hat geahnt, was auf ihn und die Mannschaft des MSV Hettstedt im Punktspiel der Tischtennis-Oberliga gegen den SV Dresden-Mitte zukommt. „Gegen das Top-Team der Liga sind wir krasser Außenseiter“, hatte der Hettstedter Mannschaftsleiter vor dem Spiel verkündet.

Seine Prophezeiung bestätigte sich am Sonntagvormittag. Am Ende sicherte sich der Gast aus Sachsen einen ungefährdeten 8:2-Erfolg und feierte damit im zehnten Saisonspiel den zehnten Sieg. Damit führt die Vertretung aus Dresden die Tabelle unangefochten an. Die Hettstedter sind nach der Niederlage auf Rang vier zu finden.

SV Dresden baut Vorsprung aus

Von Anfang an ließen die Gäste keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Nach den Doppeln führten sie bereits 2:0. Im ersten Einzel behauptete sich Hettstedts Nummer eins Dwain Schwarzer gegen Andras Turoczy in fünf Sätzen.

Danach bauten die Gäste ihren Vorsprung auf 7:1 aus, ehe Robert Roß mit einem Dreisatzsieg gegen Robert Kempe den zweiten Punkt für den MSV Hettstedt holen konnte. Am Ende aber hatten die Gäste bei den Sätzen 26:10 und schließlich bei den Punkten 8:2 die Nase vorn. Für den MSV Hettstedt spielten neben Robert Roß und Dwain Schwarzer noch Alexander Pazdyka und Paul Günther.